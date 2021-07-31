Российские саблистки вышли в финал Олимпиады в Токио

Женская сборная России по фехтованию на саблях пробилась в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале национальная команда в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной одержала победу над соперницами из Южной Кореи со счётом 45:26.