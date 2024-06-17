Как поддержать ребенка после низких баллов по ЕГЭ: советы родителям Юлия ПономареваЭкзамены — важное событие в жизни каждого школьника, и результаты ЕГЭ могут стать определяющим фактором в выборе будущего пути.
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