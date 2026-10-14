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После нападения на школьников в Екатеринбурге задержали троих подозреваемых

После нападения на школьников в Екатеринбурге задержали троих подозреваемых

В Екатеринбурге задержали трёх молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, обвиняемых в разбойном нападении на двух школьников.

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