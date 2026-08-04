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Экс-форвард «Локомотива» Никулин о прошлом сезоне: «Бывает, что с тренером не складывается. Это не его вина и не моя»

Бывший форвард « Локомотива » Степан Никулин поделился мнением о прошлом сезоне. 25-летний игрок провел 30 матчей (4 очка) с учетом плей-офф после 78 игр (32 очка) годом ранее.

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