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"Это не страшно, это наша работа" - пожарный и начальник 10-й ПСЧ Павел Просянников

"Это не страшно, это наша работа" - пожарный и начальник 10-й ПСЧ Павел Просянников

Почему тушить горящий мусор бывает рискованнее, чем квартиру на 20-м этаже? Что не так с пожарной безопасностью во Владивостоке? Почему так трудно спасать из огня детей? Как изнутри выглядели громкие пожары — Золотой мост, ТЦ "Максим", ресторан Zuma? Что заставляет сжиматься сердца смелых пожарных? Об этих и других деталях своей захватывающей профессиональной жизни в интервью ИА PrimaMedia рассказал Павел Просянников, начальник 10 пожарно-спасательной части (ПСЧ) второго пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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