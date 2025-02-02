Intel Foundry на внешних заказах получает всего 2,2 % выручки, и она упала в прошлом г...

Intel Foundry на внешних заказах получает всего 2,2 % выручки, и она упала в прошлом году на 60 %Корпорация Intel придала контрактному подразделению Intel Foundry относительную независимость в прошлом году, и это позволяет ей выделять финансовые результаты этой структурной единицы в своей годовой отчётности по форме 10-K.