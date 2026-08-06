Маск обвинил в измене Франции кандидата в президенты, предложившую запретить X

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в измене Франции баллотирующуюся во французские президенты лидера партии «Экологи» Марин Тонделье, которая выступила за временный запрет соцсети X на период выборов.
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