Диетолог Пришвина: суточная норма воды зависит от личных потребностей человека

Принято считать, что ежедневная норма потребления воды — два литра в сутки. Диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина назвала это утверждение мифом, отметив, что норма зависит от индивидуальных потребностей человека, а избыток жидкости может навредить.
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