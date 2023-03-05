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Аллегри о поражении от «Ромы»: «Никто в истории футбола не был в такой ситуации, как «Юве» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу»

Аллегри о поражении от «Ромы»: «Никто в истории футбола не был в такой ситуации, как «Юве» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу»

Массимилиано Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Ромы» (0:1). «Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как «Рома» начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте.

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