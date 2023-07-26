Вред бранных слов для ДНК

Да, по поводу регенерации мозга. Это будет очень похоже на то, как описывали француза, у которого отсутствовало 90% мозговой ткани и он жил при этом 44 ГОДА и даже не подозревал об этом. Это данные за 2007 год, а не описанные подобные случаи 200 и более лет назад. Возможно, там ПОЧТИ ВСЕ ПРОСТО.

М

ММ

Соглашаясь по пунктам, возражу по сути! Таки вредные мутации при воздействии радиации происходят? Не уворачивайтесь, ответьте конкретно. От того, что лечат радиацией, не означает, что это хорошо или плохо. Как и всё в медицине. Одна таблетка аспирина снимет Вам жар, а пачка таблеток обеспечит прободение желудка. Молитвы и попы- ? Попы в основном неграмотные и не понимают процессов, которые происходят при той же молитве (если молитва - медитация). Мало что исследовано и много чего запрещают исследовать, включая те же чудеса исцеления, которые существуют назло ученым и попам!