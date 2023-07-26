Уже ни для кого не новость, что произнесенные слова влияют на изменение структуры воды, что воду можно зарядить и она может обладать лечебными свойствами.
Вред бранных слов для ДНК
Комментарии
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Карпов Илья
Да, по поводу регенерации мозга. Это будет очень похоже на то, как описывали француза, у которого отсутствовало 90% мозговой ткани и он жил при этом 44 ГОДА и даже не подозревал об этом. Это данные за 2007 год, а не описанные подобные случаи 200 и более лет назад. Возможно, там ПОЧТИ ВСЕ ПРОСТО.
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8 час.
А
Алексей
Тысячи рентген ? 10 000 рентген? Откуда такие гигантские значения? Может миллирентген?Еще одна жертва ЕГЭ
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7 час.
М
ММ
Соглашаясь по пунктам, возражу по сути! Таки вредные мутации при воздействии радиации происходят? Не уворачивайтесь, ответьте конкретно. От того, что лечат радиацией, не означает, что это хорошо или плохо. Как и всё в медицине. Одна таблетка аспирина снимет Вам жар, а пачка таблеток обеспечит прободение желудка. Молитвы и попы- ? Попы в основном неграмотные и не понимают процессов, которые происходят при той же молитве (если молитва - медитация). Мало что исследовано и много чего запрещают исследовать, включая те же чудеса исцеления, которые существуют назло ученым и попам!
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1 час.
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