Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    Соглашаясь по пунктам, возражу по сути! Таки вредные мутации при воздействии радиации происходят? Не уворачивайтесь, ...Вред бранных слов...
  • Алексей
    Тысячи рентген ? 10 000 рентген? Откуда такие гигантские значения? Может миллирентген?Еще одна жертва ЕГЭВред бранных слов...
  • Карпов Илья
    Да, по поводу регенерации мозга. Это будет очень похоже на то, как описывали француза, у которого отсутствовало 90% м...Вред бранных слов...

Вред бранных слов для ДНК

Вред бранных слов для ДНК

Уже ни для кого не новость, что произнесенные слова влияют на изменение структуры воды, что воду можно зарядить и она может обладать лечебными свойствами.

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Комментарии
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Карпов Илья
Да, по поводу регенерации мозга. Это будет очень похоже на то, как описывали француза, у которого отсутствовало 90% мозговой ткани и он жил при этом 44 ГОДА и даже не подозревал об этом. Это данные за 2007 год, а не описанные подобные случаи 200 и более лет назад. Возможно, там ПОЧТИ ВСЕ ПРОСТО.
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8 час.
А
Алексей
Тысячи рентген ? 10 000 рентген? Откуда такие гигантские значения? Может миллирентген?Еще одна жертва ЕГЭ
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7 час.
М
ММ
Соглашаясь по пунктам, возражу по сути! Таки вредные мутации при воздействии радиации происходят? Не уворачивайтесь, ответьте конкретно. От того, что лечат радиацией, не означает, что это хорошо или плохо. Как и всё в медицине. Одна таблетка аспирина снимет Вам жар, а пачка таблеток обеспечит прободение желудка. Молитвы и попы- ? Попы в основном неграмотные и не понимают процессов, которые происходят при той же молитве (если молитва - медитация). Мало что исследовано и много чего запрещают исследовать, включая те же чудеса исцеления, которые существуют назло ученым и попам!
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1 час.

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