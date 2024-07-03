«Минимизируйте риски»: приморцам раскрыли опасность при работе с риелторами

Почти каждая сделка с недвижимостью проходит при участии риелтора. Приморцам рассказали о том, как минимизировать риски и обезопасить свои деньги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».
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