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Депутат гордумы Андрей Анашкин продолжает поздравлять ветеранов с Днём пожилого человека

Депутат гордумы Андрей Анашкин продолжает поздравлять ветеранов с Днём пожилого человека

Депутат гордумы Андрей Анашкин продолжает поздравлять ветеранов с Днём пожилого человекаПосле капитального ремонта в хуторе Ленина открылась обновленная приемная депутата гордумы Краснодара Андрея Анашкина.

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