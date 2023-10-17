Депутат гордумы Андрей Анашкин продолжает поздравлять ветеранов с Днём пожилого человека

Депутат гордумы Андрей Анашкин продолжает поздравлять ветеранов с Днём пожилого человекаПосле капитального ремонта в хуторе Ленина открылась обновленная приемная депутата гордумы Краснодара Андрея Анашкина.
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