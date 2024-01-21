8 правил блестящей карьеры: как получить повышение и заработать много денег

“Хочу должность — круче, зарплату — больше, проекты — интереснее”. Вы тоже? Вот 10 шагов, которые помогут вам не только выстроить успешную карьеру в текущем году, но и создать устойчивый фундамент для будущего роста.
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