Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли московской "Звезде"

Матч завершился со счетом 4:1 Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома проиграли лидеру. Матч чемпионата ВХЛ против московской "Звезды" состоялся 30 сентября в барнаульской "Титов-Арене" и завершился поражением хозяев – 1:4.
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