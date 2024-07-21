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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36-летний Ракитич и «Хайдук» подписали контракт по схеме «1+1»

36-летний Ракитич и «Хайдук» подписали контракт по схеме «1+1»

Иван Ракитич перешел в «Хайдук» свободным агентом. 36-летний хавбек подписал с клубом из Сплита контракт до июня 2025 года с опцией продления еще на сезон.

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