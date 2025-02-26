Россиянам рассказали, как нужно совмещать работу и самозанятость

Чтобы начать трудиться на себя, не обязательно увольняться Основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион в интерью RT рассказал, как правильно совмещать трудовую деятельность и самозанятость.
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