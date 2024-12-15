США устранят лазейки, которые позволяют Китаю покупать запрещенные графические процессоры с искусственным интеллектом у других стран

Китайские компании получают передовые графические процессоры Nvidia для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, несмотря на ограничения США, через развитую подпольную сеть контрабанды из третьих стран.
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