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McDonald’s убрал тыквенный латте из меню впервые за 10 лет

McDonald’s убрал тыквенный латте из меню впервые за 10 лет

Американский McDonald’s впервые за десять лет решил отказаться от тыквенного латте в осеннем меню, заменив его кофейным напитком с карамельно-яблочным вкусом.

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