Трамп заявил, что нужно вести переговоры о денуклеаризации

В настоящее время нужно вести переговоры о денуклеаризации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя слова своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о ядерном оружии, передает РИА Новости.
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