Сегодня, 8 марта, председатель городского совета Анатолий Овсянкин поздравил смолянок с Международным женским днём: Уважаемые смолянки! Смоленский городской Совет поздравляет вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днём! Ваша любовь и нежность, забота и мудрость — главная опора, которая дарит поддержку в жизни, помогает справиться с любыми трудностями, хранит от невзгод домашний очаг.