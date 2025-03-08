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Смоленская Газета

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Анатолий Овсянкин поздравил смолянок с Международным женским днём

Анатолий Овсянкин поздравил смолянок с Международным женским днём

Сегодня, 8 марта, председатель городского совета Анатолий Овсянкин поздравил смолянок с Международным женским днём: Уважаемые смолянки! Смоленский городской Совет поздравляет вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днём! Ваша любовь и нежность, забота и мудрость — главная опора, которая дарит поддержку в жизни, помогает справиться с любыми трудностями, хранит от невзгод домашний очаг.

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