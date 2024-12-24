Леонид Огуль исполнил четыре детские мечты с «Ёлки желаний»

Встреча Нового года — это повод совершить волшебство и помочь тем, кто в этом нуждается. В России в который раз проходит ежегодная «Ёлка желаний», организатором которой по традиции выступает «Единая Россия».
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