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На ТВ США о талибах: Они уже размахивают американскими винтовками M16 и едут на американских «Хаммерах»

На ТВ США о талибах: Они уже размахивают американскими винтовками M16 и едут на американских «Хаммерах»

В Конгрессе США и американских СМИ выразили озабоченность в связи с тем, что на публикуемых «Талибаном» (*террористическая организация, запрещённая в России) кадрах можно увидеть боевиков на американской военной технике с американским оружием.

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