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Приоритеты бюджета и контроль инфляции: главные заявления Путина за 17 сентября

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обозначил приоритеты федерального бюджета на 2027 год и оценил текущую ситуацию в стране.

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