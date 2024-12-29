ПНИПУ: на оценку скорости текущего времени влияют эмоции человека

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объяснили феномен восприятия неоднородной скорости времени, из-за которого часы могут пролетать незаметно, а минуты — длиться невыносимо долго.
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