Олигархи поделятся сверхдоходами, чтобы от них отстали

А России сформирована система, при которой 3% граждан получают до 90% всех денег, богатств и активов страны Анна Седова Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Константин Ордов Николай Бондаренко До конца ноября бизнес заплатит государству около 225 млрд руб.