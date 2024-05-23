Володин назвал бесчеловечным заявление Блинкена о гибели президента Ирана

По мнению председателя Госдумы, сказать подобное может только представитель режима, который ощущает свою исключительность Заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, что весь мир и Иран выиграли от гибели президента Эбрахима Раиси, цинично и бесчеловечно.