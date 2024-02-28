Эксперт по этикету рассказала об уместных подарках на 8 Марта

Эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова объяснила в среду, 28 февраля, уместно ли просить у партнера дорогие подарки на 8 Марта, что подарить девушкам на работе и как реагировать на отсутствие презента.
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