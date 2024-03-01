Участники спецоперации поблагодарили детей из Ивановской области за поздравления с Днем защитника Отечества В преддверии праздника воспитанники детских садов и учащиеся школ региона своими руками сделали открытки и написали теплые письма нашим бойцам.
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