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Иваново

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Участники спецоперации поблагодарили детей из Ивановской области за поздравления с Днем защитника Отечества

Участники спецоперации поблагодарили детей из Ивановской области за поздравления с Днем защитника Отечества

Участники спецоперации поблагодарили детей из Ивановской области за поздравления с Днем защитника Отечества В преддверии праздника воспитанники детских садов и учащиеся школ региона своими руками сделали открытки и написали теплые письма нашим бойцам.

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