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Китай

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Китай призывает ЕС всесторонне и объективно наблюдать за развитием Китая -- МИД КНР

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Новое развитие Китая создаст новые возможности для Европы и остального мира, и КНР надеется, что Европейский союз будет наблюдать за развитием Китая и его внутренней и внешней политикой всесторонним и объективным образом.

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