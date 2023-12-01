Китай призывает ЕС всесторонне и объективно наблюдать за развитием Китая -- МИД КНР

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Новое развитие Китая создаст новые возможности для Европы и остального мира, и КНР надеется, что Европейский союз будет наблюдать за развитием Китая и его внутренней и внешней политикой всесторонним и объективным образом.