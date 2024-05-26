Global look press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден устроил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому настоящий отрезвляющий "холодный душ", отказавшись ехать на саммит по украинскому конфликту в Швейцарию.
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