80 лет Победы в Севастополе: серьёзный размах празднования

Совсем скоро наша страна отметит 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Севастополе запланировано более 300 мероприятий — и общегородских, и локальных, которые пройдут в учреждениях образования, культуры и спорта.
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