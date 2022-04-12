Мой любимый экстремальный вид спорта - это доверять людям

- Сара, я не могу на тебе жениться!- Почему?- Говорят, что у тебя уже было много мужчин.- Тебе что, не нравится, как я готовлю?- Нет, что ты! Такой вкуснятины я и не пробовал?- Тогда, может, тебе не нравится, как я убираю в доме?- Да ты что? У тебя чище, чем в операционной!- Может, тебе не нравится, как я принимаю гостей?- Да что ты! Все просто в восторге!- Может, я тебя в постели не устраиваю?- Да я даже и не представлял, что можно получить такое удовольствие!- Так ты что, думаешь, что всему этому я на заочных курсах научилась? Из-за этого кризиса во мне стало проявляться что-то еврейское: меню в ресторанах читаю как Тору - справа налево.