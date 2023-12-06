В Госдуме и СПЧ занялись проработкой амнистии для женщин

4 декабря возможность ее объявления допустил Владимир Путин. В Госдуме уже начали прорабатывать вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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