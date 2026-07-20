KAITO вырос на 13%, но рынок сигнализирует о риске разворота

Токен KAITO подорожал на 13% за сутки — один из самых заметных скачков последнего времени. Рост обеспечили в основном розничные трейдеры: по данным whale-retail delta, впервые с 14 января именно они, а не киты, определяют направление движения актива.
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