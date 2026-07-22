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Царьград

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Корпорация МСП: в 2026 году малый бизнес получил 38,7 млрд рублей

Корпорация МСП: в 2026 году малый бизнес получил 38,7 млрд рублей

Корпорация МСП сообщила, что с 2022 года предприниматели получили почти 38,7 млрд рублей через закупки малого объема.

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