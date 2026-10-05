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Царьград

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Михаил Мишустин откроет IT-форум "Цифровые решения" 6 октября

Михаил Мишустин откроет IT-форум "Цифровые решения" 6 октября

Более 13 тысяч человек посетят IT-форум "Цифровые решения", который пройдет в Национальном центре "Россия" с 6 по 10 октября.

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