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Skoda придётся прекратить выпуск Fabia или поднять цену сразу на 5000 евро. Но это сразу снизит привлекательность автомобиля

Skoda придётся прекратить выпуск Fabia или поднять цену сразу на 5000 евро. Но это сразу снизит привлекательность автомобиля

Skoda заявила, что ей придется прекратить выпуск Fabia в 2025 году, через четыре года после дебюта текущего поколения, когда должны вступить в силу нормы выбросов Евро-7, поскольку необходимые модификации сделали бы автомобиль слишком дорогим.

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