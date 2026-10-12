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Царьград

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Урожайность в Сибири падает: Красноярский край лидирует с 29,1 ц/га

Урожайность в Сибири падает: Красноярский край лидирует с 29,1 ц/га

В Новосибирской области урожайность зерновых упала на четверть по сравнению с прошлыми показателями, при этом регион лидирует по темпам уборочной кампании наряду с Омской областью.

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