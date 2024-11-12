В Британии назвали возможную дату проведения президентских выборов на Украине

Киевские политики на фоне успехов российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) и победы Дональда Трампа на выборах президента США изучают возможность возможность смены руководства на Украине.
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