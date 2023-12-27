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Лидер группы «Моральный кодекс» Мазаев сказал, что не знает певца SHAMAN

Лидер группы «Моральный кодекс» Мазаев сказал, что не знает певца SHAMAN

Лидер и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сделал неожиданное заявление.В беседе с News.ru он рассказал, что не знал о таком исполнителе как SHAMAN (Ярослав Дронов), несмотря на его популярность.

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Комментарии
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Владимир Барышев
А я не знаю и никогда не знал кто такой Мазаев, это что, тот дед, который зайчиков спасал, во время наводнений? И что, спас или нет?
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15 час.
Zoia Goldshtab
ВОЛОДЯ!ХАХАХА!
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15 час.

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