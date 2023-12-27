Лидер группы «Моральный кодекс» Мазаев сказал, что не знает певца SHAMAN

Лидер и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев сделал неожиданное заявление.В беседе с News.ru он рассказал, что не знал о таком исполнителе как SHAMAN (Ярослав Дронов), несмотря на его популярность.
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