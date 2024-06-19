Руслан Абдулбасиров стал игроком ЦСКА

«Большой» (30 лет, 211 см) подписал с московским клубом годичный контракт. Уроженец дагестанского Кизляра прошел через молодежные системы «Автодора» и «Локомотива-Кубани», после чего на протяжении практически всей карьеры выступал в различных клубах Суперлиги (ставропольское «Динамо», «Самара», «Русичи», «Купол-Родники», «Тамбов», «Иркут», грозненское «Динамо» и «Новосибирск»).
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