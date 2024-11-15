Более тысячи участников СВО подали заявки в программу «Время героев»

Она стартовала сегодня в полночь За первые часы с момента начала регистрации на отбор во второй поток программы «Время героев», который стартовал сегодня в полночь, уже более тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки.
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