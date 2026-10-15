Приговор по делу о хищении 2,9 млн рублей, выделенных на капремонт дома в Калуге, вступил в силу. Суд заменил условное наказание на реальное лишение свободы для двух фигурантов, один из которых вернул все похищенные средства.
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