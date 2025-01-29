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Глава Евродипломатии и госсекретарь США договорились о продолжении давления на Россию

Глава Евродипломатии и госсекретарь США договорились о продолжении давления на Россию

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио согласились с необходимостью продолжать оказывать максимальное давление на Россию для достижения мира на Украине.

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