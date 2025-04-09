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Нижегородская правда

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Нижегородская область с 12 по 16 апреля примет финал олимпиады «Я – профессионал» еще по четырем направлениям

Нижегородская область с 12 по 16 апреля примет финал олимпиады «Я – профессионал» еще по четырем направлениям

В Нижегородской области состоятся с 12 по 16 апреля пройдут очные финалы заключительного этапа олимпиады «Я — профессионал» по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Строительство», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Медико-профилактическое дело».

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