Нижегородская область с 12 по 16 апреля примет финал олимпиады «Я – профессионал» еще по четырем направлениям

В Нижегородской области состоятся с 12 по 16 апреля пройдут очные финалы заключительного этапа олимпиады «Я — профессионал» по направлениям «Материаловедение и технологии материалов», «Строительство», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Медико-профилактическое дело».