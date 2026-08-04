НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Түбән Камада яшүсмерләр өчен мобиль уеннар турниры узачак

14-15 августта Түбән Кама районының «Алдынгылар йорты»нда Мобиль Алдынгылар лигасы үткәреләчәк. Анда Татарстанның төрле районнарыннан 14-18 яшьлек яшүсмерләр катнаша ала, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии