🍉 Какие цены на арбуз и дыню в Крыму? ИИ «Крым 24» проанализировал цены на рынках полуострова и готов рассказать о стоимости арбуза и дыни: 🍉 Арбуз: от 40 до 70 руб.
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🍉 Какие цены на арбуз и дыню в Крыму? ИИ «Крым 24» проанализировал цены на рынках полуострова и готов рассказать о стоимости арбуза и дыни: 🍉 Арбуз: от 40 до 70 руб.