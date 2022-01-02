Происшествия

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Транспортные полицейские в Бурятии поздравили детей из реабилитационного центра, а также ребят, находящихся под опекой

Транспортные полицейские в Бурятии поздравили детей из реабилитационного центра, а также ребят, находящихся под опекой

В рамках ведомственной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» транспортные полицейские Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте, общественники и ветераны линейного отдела поздравили детей реабилитационного центра республиканской столицы.

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