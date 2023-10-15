Полковник Макгрегор: политика Байдена обернулась катастрофой на Украине

Svetlana Kuzmina Я думала, что это СССР жил по ленинским заветам, ан нет, это США живут по заветам Ильича: "...Весь мир мы разрушим до основанья, а затем...". Причём, это "затем" у США никогда не наступает для тех стран, которые они разрушили, это уже делают совершенно другие люди.

Ирина52 Вы не правы.Во-первых, это не ленинский,а революционный завет,ИНТЕРНАЦИОНАЛ.. А во-вторых, "Весь мир НАСИЛЬЯ мы разрушим до основанья, а ЗАТЕМ МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...." "С Интернационалом ВОСПРЯНЕТ род людской". А у США ради мира насилья разрушается ВЕСЬ МИР и на этом делается прибыль для их высочества КРУПНОГО КАПИТАЛА, которому приносится в жертву весь род людской...