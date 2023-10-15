Политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена по украинскому вопросу привела к настоящей катастрофе.
Полковник Макгрегор: политика Байдена обернулась катастрофой на Украине
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Я думала, что это СССР жил по ленинским заветам, ан нет, это США живут по заветам Ильича: "...Весь мир мы разрушим до основанья, а затем...". Причём, это "затем" у США никогда не наступает для тех стран, которые они разрушили, это уже делают совершенно другие люди.
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10 час.
Ирина52
Вы не правы.Во-первых, это не ленинский,а революционный завет,ИНТЕРНАЦИОНАЛ.. А во-вторых, "Весь мир НАСИЛЬЯ мы разрушим до основанья, а ЗАТЕМ МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ...." "С Интернационалом ВОСПРЯНЕТ род людской". А у США ради мира насилья разрушается ВЕСЬ МИР и на этом делается прибыль для их высочества КРУПНОГО КАПИТАЛА, которому приносится в жертву весь род людской...
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6 час.
Svetlana Kuzmina
Я прекрасно знаю текст Интернационала, но специально пропустила это слово, именно по причине, о которой вы написали😘😘
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4 час.
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