Полковник Макгрегор: политика Байдена обернулась катастрофой на Украине

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Я думала, что это СССР жил по ленинским заветам, ан нет, это США живут по заветам Ильича: &quot;...Весь мир мы разрушим до основанья, а затем...&quot;. Причём, это &quot;затем&quot; у США никогда не наступает для тех стран, которые они разрушили, это уже делают совершенно другие люди.
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10 час.
Ирина52
Вы не правы.Во-первых, это  не ленинский,а революционный завет,ИНТЕРНАЦИОНАЛ.. А во-вторых, &quot;Весь мир НАСИЛЬЯ мы разрушим до основанья, а ЗАТЕМ МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ....&quot; &quot;С Интернационалом ВОСПРЯНЕТ род людской&quot;. А у США ради мира насилья разрушается ВЕСЬ МИР и на этом делается прибыль для их высочества КРУПНОГО КАПИТАЛА, которому приносится в жертву  весь род людской...
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6 час.
Svetlana Kuzmina
Я прекрасно знаю текст Интернационала, но специально пропустила это слово, именно по причине, о которой вы написали😘😘
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4 час.

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