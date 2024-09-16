16 сентября народный календарь отмечает день Домны и Дорофея. Идеально в этот день навести порядок в амбарах, подвалах, сараях и в доме в целом.
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16 сентября народный календарь отмечает день Домны и Дорофея. Идеально в этот день навести порядок в амбарах, подвалах, сараях и в доме в целом.